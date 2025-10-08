type here...

Ceccardi (Lega): CGIL dovrebbe difendere lavoratori, non delinquenti. Forze dell’ordine meritano rispetto

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “La Cgil è ossessionata da Matteo Salvini e non perde occasione per attaccarlo con insulti e accuse ridicole. A Livorno il sindacato rosso parla di responsabilità ma dimentica che a ogni manifestazione organizzata o cavalcata dalla sinistra radicale ci sono lanci di pietre, cariche, feriti tra i Carabinieri e la Polizia.

È inaccettabile che un sindacato che dovrebbe difendere i lavoratori si riduca a difendere dei delinquenti e a fare propaganda politica contro un ministro che sta lavorando per il Paese. Salvini non è né uno showman né un provocatore: è un uomo di Stato che affronta a viso aperto contestazioni violente e continua ad andare nei territori senza paura, mettendoci la faccia.

Se davvero la Cgil vuole difendere la democrazia, dovrebbe prima di tutto isolare i violenti e smetterla di giustificare chi semina odio e scontri di piazza. Le forze dell’ordine meritano rispetto, non di essere esposte al rischio da chi fa politica con i caschi e le spranghe o comunque li tollera. Il vero atto di responsabilità oggi è sostenere chi lavora per infrastrutture, sicurezza e crescita, non fomentare assurde tensioni ideologiche”.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits