Fotografia, Borgonzoni: “Bene via libera Senato a ddl che introduce importante modifica in materia di diritto d’autore”

AgenPress. “Bene il via libera del Senato. Tra le novità introdotte dal testo, come da me fortemente caldeggiato, si prevede che la durata del diritto esclusivo sulle fotografie semplici venga esteso da 20 a 70 anni dalla produzione della fotografia.

Come Sottosegretario delegato alla materia non posso che accogliere favorevolmente questa importante modifica in materia di diritto d’autore, che nasce dalla convinzione che il settore della fotografia sia in continua evoluzione e meriti che le norme che lo regolamentano vengano aggiornate, laddove necessario”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’approvazione in Senato del ddl recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”. Il testo passa ora all’esame della Camera.

