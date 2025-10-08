Gaza: Pd Fvg, Fedriga semina germi di tensione e divisione

AgenPress. “Il presidente Fedriga sta seminando da tempo nella nostra comunità i germi della tensione e della divisione. Ora che si avvicina il discutibile appuntamento della partita Italia-Israele a Udine il clima si fa ancora più teso. Sta avvenendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere: una carica istituzionale su cui pesano grandi responsabilità ha il dovere morale di contenere la conflittualità e di promuovere percorsi di ascolto e rispetto reciproco. In particolare la grande visibilità di Fedriga aumenta l’eco delle sue posizioni e ne aggrava l’effetto”.

Lo afferma la vicesegretaria Pd Fvg Lucia Giurissa, a proposito delle prese di posizione del presidente Fvg Massimiliano Fedriga sulle manifestazioni per la pace tacciate di antisemitismo.

“Dopo tante morti – aggiunge l’esponente dem – è grave gettare benzina sul fuoco cercando di confondere i fatti e colpevolizzando i civili mentre si dovrebbero cercare i presupposti che portano al dialogo.

Noi ribadiamo il sostegno a chi si impegna, in modo pacifico e nonviolento, per il cessate il fuoco che metta un punto a questa crisi umanitaria. La soluzione dei due Stati per i popoli d’Israele e di Palestina concederebbe un’opportunità unica per la fine del conflitto e del terrorismo”.