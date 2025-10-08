Statuto Fvg: Serracchiani, rinvio voto Camera è vergogna e smacco

AgenPress. “Una vergogna per la Camera e uno smacco per il Friuli Venezia Giulia, trattato come un passaggio di seconda scelta che si può rinviare a comodo. Lo sanno bene quanto è grave ciò che hanno fatto.

Il centrodestra impone di cambiare lo Statuto Fvg a colpi di maggioranza e neppure garantiscono la presenza per il voto, salvo poi spostare la data senza avere il coraggio di dire il perché. Ovviamente ho votato contro il rinvio”.

La deputata Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, commenta il voto della Camera sul rinvio dell’esame della riforma costituzionale che modifica lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, che era previsto oggi al primo punto dei lavori dell’Aula.