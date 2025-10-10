Premio Nobel per la Pace 2025. Maria Corina Machado: “Sono sotto shock!”

AgenPress. La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato: “Sono sotto shock!” quando ha saputo di aver ricevuto il premio Nobel per la pace.

Machado, 58 anni, vive illegalmente dalle elezioni presidenziali del luglio 2024, che l’opposizione sostiene di aver vinto, accusando di frode il presidente Nicolas Maduro, al potere dal 2013.

“Sono sotto shock!” si sente dire Machado a Edmundo González Urrutia, che l’ha sostituita come candidata a causa della sua impossibilità di candidarsi. “Cos’è questo? Non ci posso credere”, ha aggiunto il premio Nobel per la pace.

“Siamo sotto shock, ma siamo anche felici”, risponde González Urrutia, che è andato in esilio poco dopo le elezioni.

“Sono grata a nome del popolo venezuelano. Non ci siamo ancora riusciti”, ha detto, svegliandosi nel cuore della notte per la telefonata registrata dal segretario del comitato Nobel, Christian Berg Harpviken, che la informava della vittoria del premio.

“Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo, ma sono fiduciosa che vinceremo”, ha aggiunto.

“Spero che capiate che questo è un movimento, il risultato di un’intera società. Io sono solo una persona. Di certo non merito questo”, ha aggiunto.