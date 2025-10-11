type here...

Il disarmo di Hamas non avverrà, afferma un leader del movimento islamista palestinese

Primo Piano
redazione
redazione
AgenPressIl disarmo di Hamas, previsto nell’ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto a porre fine alla guerra a Gaza, è “fuori questione”, ha dichiarato oggi all’AFP un leader di spicco del movimento islamista palestinese.

“La proposta di consegna delle armi è fuori questione e non negoziabile”, ha affermato l’alto funzionario, che ha chiesto di restare anonimo.

Giovedì Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco in Egitto, entrato in vigore venerdì, che prevede il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza entro le prossime 72 ore in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele.

L’accordo si basa su un piano annunciato a fine settembre da Donald Trump per porre fine a due anni di guerra devastante nell’enclave palestinese.

La seconda fase di questo piano in 20 punti, al centro dei disaccordi tra Israele e Hamas, riguarda il disarmo del movimento islamista, l’esilio dei suoi combattenti e la continuazione del ritiro graduale di Israele da Gaza.

