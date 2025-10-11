Il disarmo di Hamas non avverrà, afferma un leader del movimento islamista palestinese

AgenPress. Il disarmo di Hamas, previsto nell’ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto a porre fine alla guerra a Gaza, è “fuori questione”, ha dichiarato oggi all’AFP un leader di spicco del movimento islamista palestinese.

“La proposta di consegna delle armi è fuori questione e non negoziabile”, ha affermato l’alto funzionario, che ha chiesto di restare anonimo.

Giovedì Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco in Egitto, entrato in vigore venerdì, che prevede il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza entro le prossime 72 ore in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele.

L’accordo si basa su un piano annunciato a fine settembre da Donald Trump per porre fine a due anni di guerra devastante nell’enclave palestinese.

La seconda fase di questo piano in 20 punti, al centro dei disaccordi tra Israele e Hamas, riguarda il disarmo del movimento islamista, l’esilio dei suoi combattenti e la continuazione del ritiro graduale di Israele da Gaza.