Hossam Badran: “L’idea di espellere i membri di Hamas da Gaza è assurda”

AgenPress. La delegazione di Hamas non parteciperà alla firma dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. “Per quanto riguarda la firma ufficiale, non saremo presenti” – ha dichiarato uno dei leader di Hamas Hossam Badran .

L’idea di espellere i membri di Hamas da Gaza, come previsto dal piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nell’enclave palestinese, è “assurda”, ha affermato Badran.

“I leader di Hamas che si trovano nella Striscia di Gaza sono nella loro terra, dove hanno vissuto, tra le loro famiglie e la loro gente. È quindi naturale che rimangano lì”, ha detto Hossam Badran. “Parlare di espellere i palestinesi, che siano membri di Hamas o meno, dalla loro terra è assurdo e sciocco”, ha aggiunto.

Hamas si difenderà se il piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza fallirà, ha affermato anche Badran.

“Speriamo di non tornare (alla guerra), ma il popolo palestinese e le forze di resistenza certamente (…) useranno tutte le loro capacità per respingere l’aggressione se verrà loro imposta la battaglia”, ha sottolineato.

I negoziati sulla seconda fase del piano statunitense per porre fine alla guerra a Gaza saranno “più complicati”, ha affermato il leader di spicco del movimento islamista palestinese.

“La seconda fase dei negoziati richiede discussioni più complesse e non sarà facile come la prima”, ha affermato Hossam Badran. “Ci sono complessità e molte difficoltà, che richiedono negoziati che potrebbero richiedere più tempo”, ha aggiunto.