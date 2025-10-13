type here...

De Gregorio/De Santis (consiglieri capitolini di Azione): “Solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia Dire”

Editoria
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Vicinanza e solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell’agenzia Dire, oggi in sciopero per rivendicare un diritto sacrosanto: quello alla retribuzione per il proprio lavoro. Una battaglia che non può lasciare indifferenti chi ha a cuore la dignità del lavoro e la libertà dell’informazione.
Da mesi, le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia sono costretti a subire una condizione economica insostenibile, fatta di stipendi percepiti a rate, ritardi nei pagamenti e totale incertezza sul futuro. Una situazione che si trascina da tempo e che, nonostante gli sforzi dichiarati dall’attuale proprietà, continua a gravare sulle famiglie di oltre 80 professionisti dell’informazione.
Le difficoltà economico-finanziarie dell’azienda non possono e non devono essere scaricate su chi ogni giorno garantisce il diritto dei cittadini all’informazione, così come non può essere normalizzata la prassi di stipendi “a singhiozzo” o dilazionati nel tempo. In un momento storico in cui il lavoro giornalistico è già messo a dura prova da precarietà e pressioni crescenti, è dovere di tutti noi stare dalla parte di chi difende ogni giorno il diritto all’informazione libera, plurale e di qualità”.
Così in una nota Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, consiglieri capitolini di Azione.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits