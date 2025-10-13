De Gregorio/De Santis (consiglieri capitolini di Azione): “Solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia Dire”

AgenPress. “Vicinanza e solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell’agenzia Dire, oggi in sciopero per rivendicare un diritto sacrosanto: quello alla retribuzione per il proprio lavoro. Una battaglia che non può lasciare indifferenti chi ha a cuore la dignità del lavoro e la libertà dell’informazione.

Da mesi, le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia sono costretti a subire una condizione economica insostenibile, fatta di stipendi percepiti a rate, ritardi nei pagamenti e totale incertezza sul futuro. Una situazione che si trascina da tempo e che, nonostante gli sforzi dichiarati dall’attuale proprietà, continua a gravare sulle famiglie di oltre 80 professionisti dell’informazione.

Le difficoltà economico-finanziarie dell’azienda non possono e non devono essere scaricate su chi ogni giorno garantisce il diritto dei cittadini all’informazione, così come non può essere normalizzata la prassi di stipendi “a singhiozzo” o dilazionati nel tempo. In un momento storico in cui il lavoro giornalistico è già messo a dura prova da precarietà e pressioni crescenti, è dovere di tutti noi stare dalla parte di chi difende ogni giorno il diritto all’informazione libera, plurale e di qualità”.

Così in una nota Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, consiglieri capitolini di Azione.