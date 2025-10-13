Discorso alla Knesset. Donald Trump: ” “Il lungo e doloroso incubo è finalmente finito”

AgenPress. Nel suo discorso alla Knesset, Trump ha affermato che “il lungo e doloroso incubo è finalmente finito“.

“E mentre la polvere si deposita, il fumo svanisce, i detriti vengono rimossi e le ceneri vengono pulite dall’aria, il giorno che sorge su una regione si trasforma e un futuro bello e molto più luminoso appare improvvisamente a portata di mano“, ha aggiunto.

Il presidente ha sostenuto che “a causa nostra, i nemici di ogni civiltà sono in ritirata“.

Solo cogliendo le opportunità di questo momento potremo raggiungere il nostro obiettivo di garantire che gli orrori degli ultimi anni non si ripetano mai più”, ha continuato Trump.

Trump ha elogiato moltissimo quella che lui definisce la sua “squadra incredibilmente talentuosa”, tra cui il suo inviato speciale Steve Witkoff, il genero Jared Kushner e il Segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto “passerà alla storia come il più grande Segretario di Stato nella storia degli Stati Uniti”. Questo lo porrebbe al di sopra di personaggi come John Quincy Adams e il principale inviato di Abraham Lincoln, William Seward.

Trump infine ha ringraziato Netanyahu per quello che ha definito un “grande lavoro” nell’aiutarlo a raggiungere un accordo di pace che, secondo il presidente degli Stati Uniti, ha posto fine alla devastante guerra a Gaza.

Trump ha anche affermato che Netanyahu non era “la persona più facile con cui trattare, ma è questo che lo rende una persona fantastica“. Ha elogiato il leader israeliano definendolo un uomo dotato di “coraggio e patriottismo eccezionali, la cui collaborazione ha contribuito in modo determinante a rendere possibile questa giornata memorabile“.