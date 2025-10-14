Partita Italia-Israele: Pd Udine, basta violenti e provocatori a cortei

AgenPress. “Basta con questi violenti e provocatori. Sono episodi che lasciano amarezza e rabbia nelle migliaia di persone che si sono mosse civilmente per chiedere pace. Purtroppo ci sono persone venute a Udine con l’intenzione di sfasciare pezzi di città e creare tumulti a prescindere e si nascondono dietro bandiere che a loro non appartengono. Nessuna scusa per chi delinque in questo modo incivile. Siamo vicini ai giornalisti aggrediti e alle forze dell’ordine impegnate.”

Lo dichiarano il segretario del Pd provinciale e cittadino di Udine Luca Braidotti e Rudi Buset, commentando le tensioni con la polizia di gruppi a margine del corteo pro Pal nel capoluogo friulano, in occasione della partita di calcio Italia-Israele