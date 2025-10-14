L’esercito israeliano ha reso noti i nomi di due dei quattro ostaggi uccisi

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato che i resti dei quattro ostaggi consegnati ieri da Hamas sono stati identificati. Tra questi, il corpo dello studente nepalese Bipin Yoshi.

“A seguito di un processo di identificazione (dei quattro corpi) da parte dell’Istituto Nazionale di Medicina Legale, i rappresentanti dell’esercito hanno informato le famiglie di Guy Ilyuz, Binin Yoshi e degli altri due ostaggi israeliani deceduti, i cui nomi non hanno ancora ricevuto il permesso dalle rispettive famiglie di essere rilasciati.

Guy Ilyuz, 26 anni al momento della sua morte, è stato rapito al festival musicale Nova, teatro del più grande massacro commesso da gruppi di Hamas il 7 ottobre 2023, con oltre 370 morti.

“Guy Ilyuz è stato ferito e rapito vivo dal movimento islamista Hamas. È morto a causa delle ferite perché non ha ricevuto le cure mediche necessarie durante la presa di ostaggi da parte di Hamas”, si legge nella dichiarazione.

Bipin Yoshi era uno studente di agraria, aveva 22 anni quando fu rapito dal Kibbutz Alumim. Fu ucciso durante la presa di ostaggi nei primi mesi di guerra, secondo la dichiarazione dell’esercito. Fu l’ultimo ostaggio non israeliano trattenuto a Gaza.

L’esercito israeliano ha sottolineato che “le conclusioni definitive (sulle cause delle morti) saranno stabilite dopo il completamento dell’esame delle circostanze” da parte del centro forense.

“Nonostante la tristezza il ritorno di Guy e Bipin così come degli altri due ostaggi morti porta un po’ di sollievo alle famiglie che hanno vissuto nell’incertezza e nel dubbio per due anni”, ha affermato l’Hostage Families Forum in una nota.