Nordio: “Profondo dolore per i Carabinieri morti, generosi tutori dell’ordine”

AgenPress. “Esprimo la mia più profonda vicinanza alle famiglie del Luogotenente Marco Piffari, del Carabiniere scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Valerio Daprà, generosi tutori dell’ordine che hanno sacrificato la propria vita nell’esercizio del loro dovere.

Un abbraccio di profonda solidarietà va anche all’Arma dei Carabinieri tutta per la tragedia che l’ha colpita. Siamo vicini anche ai militari e agenti di polizia rimasti feriti nell’esplosione del casolare, augurando loro una pronta guarigione.

Convinti che la giustizia farà il suo corso nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità, resta il profondo dolore personale e il cordoglio del Ministero che rappresento”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

