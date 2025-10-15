type here...

Israele riaprirà oggi il valico di Rafah tra Egitto e Gaza

AgenPress. Israele consentirà oggi la riapertura del valico di frontiera di Rafah tra l’Egitto e la Striscia di Gaza per consentire agli aiuti umanitari di entrare nell’enclave palestinese.

Dopo la riapertura di questo valico, “600 camion carichi di aiuti umanitari entreranno nella Striscia di Gaza provenienti da organizzazioni internazionali approvate, dal settore privato e dai paesi donatori”.

Le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative chiedono con insistenza che più aiuti umanitari arrivino a Gaza, che sta attraversando una grave crisi umanitaria, a più di due anni dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

La riapertura del valico di Rafah, decisa “a livello politico”, arriva dopo che Hamas ha consegnato altri quattro corpi di ostaggi che teneva prigionieri ieri come parte dell’accordo di cessate il fuoco accettato sia dall’organizzazione palestinese che da Israele.

L’accordo prevede che Hamas consegnerà a Israele tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, vivi e morti, entro 72 ore dall’entrata in vigore del cessate il fuoco.

