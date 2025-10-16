type here...

Alla vigilia dell’incontro con Zelensky, Trump e Putin parlano al telefono

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato una “lunga” conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.

“Sto parlando con il presidente Putin ora”, ha scritto Trump sul suo servizio online Truth Social giovedì. La “lunga” conversazione è ancora in corso e Trump commenterà il contenuto della conversazione dopo la sua conclusione, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Trump prevede di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca venerdì.

Trump e Putin si sono incontrati nello stato americano dell’Alaska a metà agosto. Tuttavia, l’incontro non ha portato alcun progresso verso un cessate il fuoco nella guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, in corso da oltre tre anni e mezzo. Al contrario, la Russia ha continuato i suoi attacchi con immutata ferocia.

