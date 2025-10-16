Conte: “Aumentano i reati di strada, i furti e le rapine nel 2024 rispetto al 2023”

Quelli che dicevano “ruspa”, “tolleranza zero”, “è finita la pacchia” ora dove sono? Al Governo. E hanno mandato gli agenti a guardare centri vuoti in Albania per mesi mentre mancano all’appello oltre 11mila poliziotti nelle nostre città: le carenze di organico sono anche aumentate tra il 2023 e il 2024. Sono pure pagati “quattro soldi” come dice in tv il Ministro Tajani non ricordandosi che è al Governo da 3 anni.