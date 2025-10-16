type here...

Femminicidio: Serracchiani, vietare l’educazione sessuale nella scuole è un errore

AgenPress. “Pamela è morta, ammazzata a coltellate, e così sono morte tante altre, troppe vittime di storie tossiche. Serve prevenzione, formazione, cultura, serve entrare nelle scuole, parlare con i giovani e i giovanissimi per farli crescere in relazioni sane. E’ un errore fatale di questo Governo escludere dalle scuole l’educazione all’affettività e sessualità.

I ragazzi sono lasciati soli e ricevono informazioni spesso sbagliate o distorte, anche semplicemente accendendo uno smartphone”.

Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, in merito a un emendamento della Lega al ddl Valditara, approvato nella commissione Cultura della Camera, inteso a vietare l’educazione sessuale e affettiva nella scuola secondaria di primo grado (scuola media) e le limita fortemente in quella di secondo grado.

“E’ evidente che il reato di femminicidio da solo non basta – precisa Serracchiani – a impedire che le donne vengano ammazzate”.

