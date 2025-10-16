Gli Stati Uniti chiedono al Giappone di interrompere l’importazione di gas dalla Russia

AgenPress. Gli Stati Uniti vogliono che il Giappone interrompa l’importazione di prodotti energetici dalla Russia, ha affermato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Besant, poco dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’India avrebbe interrotto gli acquisti di petrolio da Mosca.

Bessant ha riferito tramite X di aver parlato con il ministro delle finanze giapponese Katsunobu Kato, in visita a Washington, e di avergli espresso “l’aspettativa del governo americano che il Giappone smetta di importare energia dalla Russia”.

Nel 2023 la Russia ha rappresentato l’8,9% delle importazioni totali di GNL del Giappone, rendendo il Paese il terzo fornitore dell’arcipelago, dopo Australia (42,6%) e Malesia (15%).

Il presidente degli Stati Uniti Trump aveva assicurato poche ore prima che il primo ministro indiano Narendra Modi gli aveva promesso che Nuova Delhi avrebbe smesso di acquistare petrolio russo.

“Ero arrabbiato perché l’India stava acquistando petrolio russo e il presidente indiano Modi mi ha assicurato che non avrebbe più acquistato petrolio dalla Russia”, ha affermato Trump.

“Questo è un grande passo avanti. Ora devo convincere la Cina a fare lo stesso”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.