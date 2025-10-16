Unione Naz. Consumatori su inflazione: la classifica delle città più care d’Italia

Al 1° posto Siena con +784 euro, al 2° posto Bolzano con +730 euro, al 3° Belluno con +652. Inflazione più alta a Cosenza (3%), Siena (2,9%) e Belluno (+2,5%)
AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di settembre, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.
In testa alla graduatoria, Siena dove l’inflazione tendenziale pari a +2,9%, la seconda più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 784 euro per una famiglia media.
Medaglia d’argento per Bolzano che, con +2,2% su settembre 2024, ha un incremento di spesa annuo pari a 730 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Belluno, terza sia per l’inflazione pari al 2,5%che per la spesa supplementare pari a 652 euro annui per una famiglia tipo.
Appena fuori dal podio Pistoia che, con un’inflazione del 2,3%, registra una stangata pari a 622 euro. Al quinto posto Cosenza che, con l’inflazione più elevata del Paese, +3%, ha una variazione annua della spesa pari a 583 euro. Seguono Rimini (+2,1%, +578 euro), Udine (+2% e +562 euro), all’ottavo posto Mantova (+1,9%, +545 euro), poi Napoli con +542 euro a fronte di un’inflazione del 2,4%, la più alta tra i capoluoghi e la quarta considerando tutta l’Italia. Chiude la top ten, con 541 euro, Arezzo (+2%).
Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è Campobasso, dove con +0,4%, l’inflazione più bassa del Paese ex aequo con Pisa, si ha un aumento su base annua di 95 euro. Al secondo posto Pisa, +0,4% e un maggior costo della vita di 108 euro. Medaglia di bronzo per Trapani (+0,6% e +139 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,7%, + 155 euro), seguita da Brindisi (0,9%, +178 euro), Sassari (+0,9%, +179 euro), al settimo posto Palermo (+0,8%, +189 euro), poi Ancona (+0,9%, +213 euro). Chiudono la top ten delle migliori, con 220 euro, Modena e Reggio Emilia, ex aequo con +0,8%.
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,7%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 526 euro su base annua. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,8%, +493 euro). Al terzo posto, con +457 euro, il Veneto (+1,7%).
La regione più risparmiosa è il Molise: +0,4% e +95 euro. In seconda posizione la Sicilia (+1%, +224 euro), in terza la Sardegna (+1,3%, +250 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di settembre
1
Siena
784
2,9
2
Bolzano
730
2,2
3
Belluno
652
2,5
4
Pistoia
622
2,3
5
Cosenza
583
3
6
Rimini
578
2,1
7
Udine
562
2
8
Mantova
545
1,9
9
Napoli
542
2,4
10
Arezzo
541
2
11
Padova
524
1,9
12
Como
514
1,7
12
Trieste
506
1,8
14
Roma
505
1,8
15
Lucca
487
1,8
16
Gorizia
479
1,8
17
Venezia
477
1,7
18
Treviso
469
1,7
19
Ferrara
468
1,7
20
Perugia
460
1,7
21
Cremona
453
1,5
22
Verona
441
1,6
22
Vicenza
441
1,6
22
Rovigo
441
1,6
25
Lecco
431
1,5
26
Milano
430
1,4
27
Varese
423
1,4
27
Bergamo
423
1,4
27
Brescia
423
1,4
30
Pordenone
421
1,5
31
Bologna
420
1,5
32
Siracusa
417
1,8
33
Firenze
413
1,5
34
Bari
405
2
35
Alessandria
402
1,6
ITALIA
401
1,6
36
Macerata
399
1,8
37
Reggio Calabria
389
2
38
Torino
384
1,5
39
Livorno
379
1,4
39
Grosseto
379
1,4
41
Olbia – Tempio
378
1,9
42
Ascoli Piceno
376
1,7
43
Potenza
375
1,7
44
Pavia
363
1,2
45
Viterbo
358
1,3
46
Genova
353
1,4
47
Imperia
348
1,5
48
Forlì-Cesena
330
1,2
49
Cagliari
327
1,6
50
Pescara
319
1,3
51
Trento
316
1,1
52
Avellino
309
1,4
53
Biella
307
1,3
54
Piacenza
303
1,1
55
Novara
302
1,2
56
Aosta
277
1
57
Cuneo
276
1,1
58
Vercelli
260
1,1
58
Catania
260
1,1
59
Messina
255
1,1
61
Parma
248
0,9
61
Ravenna
248
0,9
63
Teramo
246
1
64
Terni
244
0,9
65
Massa-Carrara
243
0,9
66
Catanzaro
233
1,2
67
Lodi
230
0,8
68
Caserta
221
1
69
Reggio Emilia
220
0,8
69
Modena
220
0,8
71
Ancona
213
0,9
72
Palermo
189
0,8
73
Sassari
179
0,9
74
Brindisi
178
0,9
75
Benevento
155
0,7
76
Trapani
139
0,6
77
Pisa
108
0,4
78
Campobasso
95
0,4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Regioni
Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di settembre
1
Trentino Alto Adige
526
1,7
2
Friuli-Venezia Giulia
493
1,8
3
Veneto
457
1,7
4
Lazio
456
1,7
5
Puglia
438
2,3
6
Campania
428
2
7
Umbria
422
1,6
8
Toscana
421
1,6
9
Lombardia
413
1,4
10
Calabria
412
2,2
ITALIA
401
1,6
11
Liguria
336
1,4
12
Emilia-Romagna
322
1,2
13
Marche
321
1,4
14
Basilicata
320
1,5
15
Piemonte
318
1,3
16
Abruzzo
286
1,2
17
Valle d’Aosta
277
1
18
Sardegna
250
1,3
19
Sicilia
224
1
20
Molise
95
0,4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat