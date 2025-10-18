Casa Bianca. Incontro Trump- Zelensky: “scadente”, “emotivo”. Secondo la CNN, la discussione è stata tesa, aperta e a tratti “scomoda”

AgenPress. Sia il sito web Axios che la rete televisiva CNN, citando fonti informate, hanno riferito che l’incontro – che Trump ha descritto come “cordiale” – è stato difficile. Axios ha citato una fonte che ha affermato che la conversazione “non è stata facile”. Un’altra fonte l’ha addirittura descritta come “scadente”. A tratti, l’incontro, durato diverse ore, è diventato “un po’ emotivo”. Secondo la CNN, la discussione è stata tesa, aperta e a tratti “scomoda”.

Zelensky si è recato a Washington con l’intenzione di richiedere nuovamente agli Stati Uniti la fornitura del missile di precisione a lungo raggio Tomahawk. Con il suo aiuto, Kiev potrebbe svolgere un ruolo più offensivo nella guerra. L’esercito ucraino potrebbe lanciare i missili da crociera in profondità nella Russia. L’Ucraina si difende da una guerra di aggressione russa da oltre tre anni.

Trump è da tempo combattuto sulla questione dei Tomahawk. Sembrava disposto a discutere delle armi, ma allo stesso tempo ha ripetutamente sottolineato che anche gli Stati Uniti avevano bisogno dei Tomahawk. Secondo fonti russe, il presidente Vladimir Putin si è espresso contro la consegna dei Tomahawk durante la sua recente telefonata con Trump.

All’inizio dell’incontro con Zelensky, venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che “preferiremmo di gran lunga che non avessero bisogno dei Tomahawk”. Nel suo primo post dopo l’incontro – su Truth Social – non ha menzionato i Tomahawk. In una conferenza stampa successiva all’incontro, Zelensky ha fatto riferimento a una richiesta da parte statunitense di non discutere ulteriormente la questione pubblicamente.

Trump ha definito gli incontri “cordiali” sulla piattaforma Truth Social. Ha anche invitato Russia e Ucraina a porre fine alla guerra. “Dovrebbero fermarsi dove sono”, ha detto, aggiungendo che è stato versato abbastanza sangue. Era ora di fermare le uccisioni e raggiungere un “accordo”.

Interpellato dai giornalisti, Zelensky ha subito accettato. “Dobbiamo fermarci dove siamo, e poi ne parleremo”. Ma ha aggiunto: “Entrambe le parti devono fermarsi, ma questa è una domanda per Putin, perché non siamo stati noi a iniziare la guerra”.

Questa è la terza visita del presidente ucraino alla Casa Bianca quest’anno. I due capi di Stato si erano incontrati l’ultima volta a metà agosto, in un clima più rilassato, dopo che il primo incontro a Washington a febbraio si era concluso con toni e atteggiamenti senza precedenti. Il presidente degli Stati Uniti e il suo vicepresidente, J.D. Vance, hanno rimproverato bruscamente il leader ucraino davanti alle telecamere in diretta; Zelensky è poi partito prima del previsto.