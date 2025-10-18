type here...

Scontri per Pisa-Verona. Romano (SIULP): “Ennesima giornata di assurda violenza”

Cronaca
redazione
Da redazione
Lo Stato punisca severamente questi teppisti e rafforzi l’organico di Polizia della Questura di Pisa”

AgenPress. “Tifosi del Pisa e del Verona hanno creato il caos attorno alle 11 di stamane, dando luogo a scontri violenti per poi unirsi nella caccia al poliziotto. Teppisti che hanno sfasciato e distrutto vetrine e auto di italiani onesti che erano a casa e che domani non potranno andare al lavoro per colpa di questi delinquenti. Queste persone inquinano il calcio e la serenità di chi lo ama veramente”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico: “Pisa soffre da anni una pesante crisi di organico. La Questura, che tra l’altro chiede da anni l’innalzamento di fascia, deve far fronte a una costante presenza di turisti e con il Pisa di nuovo in serie A nel calcio dopo decenni, si sono moltiplicati obblighi e impegni per un organico che nel 2024 ha visto 16 persone andare in pensione. Nel 2025 ne sono previste altre 26 e in una tale crisi di uomini, la Questura deve essere interessata da un sostanziale rinnovo di personale”.

