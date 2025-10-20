Frode fiscale. Corsi di formazione finanziati dal PNRR e mai sostenuti

AgenPress. Nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo questa volta è finito il rappresentante legale di una società operante nella provincia viterbese nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, per una frode fiscale perpetrata mediante la creazione ad hoc di crediti d’imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita, nell’anno 2023, realizzata con la trasmissione degli appositi modelli di versamento delle imposte (Mod. F24).

Le indagini che hanno consentito di acclarare la citata truffa traggono origine da una verifica fiscale condotta nel 2024 dai finanzieri della Compagnia di Tarquinia, all’esito della quale è stato accertato che, in particolare, oltre a numerose violazioni di carattere fiscale, la società verificata avrebbero dichiarato di aver svolto corsi di formazione per i propri dipendenti nel 2022, in realtà mai realizzati. Tali corsi fittizi sarebbero serviti a generare falsi crediti d’imposta utilizzati per compensare debiti fiscali, con un danno alle casse dello Stato quantificato in euro 142.188,17.

A tal riguardo, i riscontri effettuati dai militari anche alla luce delle dichiarazioni rese dai discenti circa la loro frequenza ai citati corsi formativi, la verifica dell’autenticità delle firme apposte sui registri presenza e l’esame dell’intera documentazione acquisita hanno consentito di accertare che i corsi, di fatto, non sarebbero mai stati somministrati ai dipendenti della società.

Le prove raccolte nel compendio investigativo depositato dai finanzieri di Tarquinia ha indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri a richiedere il rinvio a giudizio per il citato imprenditore per le ipotesi di reato di cui agli artt. 2 e 10 quater, comma 2, del D.lgs 74/2000, nonché, per il concorso nell’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il legale rappresentante della società di consulenza fornitrice del corso di formazione e il professionista asseveratore, con sede nella provincia di Roma, incaricato di certificare le spese sostenute per la fruizione del credito d’imposta.