Latina: arresti domiciliari nei confronti di un pubblico funzionario accusato di corruzione

AgenPress. Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, nel capoluogo pontino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un pubblico funzionario locale.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e co-delegata ai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a presunte condotte corruttive.

In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, il soggetto, avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell’ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico.