Istat, Parente (Magna Carta): “Contro denatalità grande Alleanza Stato Imprese”

AgenPress. “Le ricerche della Fondazione Magna Carta mostrano come il desiderio di genitorialità tra i giovani italiani non sia scomparso,” lo afferma in una nota Annamaria Parente, Direttrice dell’Osservatorio sulla Crisi Demografica di FMC, commentando i dati sull’ulteriore decremento delle nascite diffusi questa mattina da Istat.

“Al contrario, molti giovani dichiarano di volere figli, ma si scontrano con una serie di ostacoli materiali e culturali: la precarietà lavorativa, il ritardo storico delle politiche di conciliazione e a sostegno della genitorialità e una cultura che spesso considera la maternità o la paternità come un freno, anziché un valore sociale condiviso. Occorre rimuovere questi ostacoli attraverso una grande alleanza tra governo, enti locali, pubblica amministrazione, privato sociale e aziende”, conclude Parente.

