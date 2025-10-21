type here...

Matteo Renzi: “Ho visto molte leggi di bilancio. Una roba così mediocre, mai!”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. È arrivata la Legge di Bilancio meno ambiziosa degli ultimi vent’anni. Trovo normale che la Meloni cerchi di parlare di altro e rilanci ogni giorno sulle polemiche che leggiamo in queste ore. Se una parte del sindacato dice che lei è una cortigiana, lei attacca Landini. Se una parte del sindacato anziché esprimersi sulle cortigiane la chiamasse a rispondere sulla legge di bilancio, lei andrebbe in difficoltà. Giorgia Meloni sta governando il dibattito pubblico italiano, ma non sta governando il Paese. Credetemi, ho visto molte leggi di bilancio. Una roba così mediocre, mai!

Una paccottiglia di misure inutili, talvolta dannose, messe insieme senza uno straccio di visione Paese. Aumenta il debito pubblico, aumenta la pressione fiscale, aumenta il costo della vita. E aumentano tasse sulla casa, sul gasolio, su chi porta investimenti in Italia. Si dice: pagheranno tutto le banche. E non è così, è puro populismo buono per i social. Le manovre si fanno tagliando gli sprechi ma con la Meloni sono aumentati i soldi per il CNEL, per i ministeri, per i consulenti.

Dice che aumenteranno stipendi e pensioni. Dalle nostre stime saranno dai 4 ai 6€ al mese. Guardate lo scontrino, la bolletta, il prezzo degli alimentari: vi pare normale un aumento di 6€ al mese?

E’ quanto dichiara Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits