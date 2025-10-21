Provincia, il Presidente Bandecchi ha chiesto un incontro al Ministro Salvini: sul tavolo le proposte di intervento per strade, scuole e complessi monumentali

AgenPress. Il Presidente Stefano Bandecchi ha scritto al Ministro per delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sollecitandogli un incontro urgente per discutere le proposte di interventi strutturali e migliorativi riferite ad istituti scolastici, strade provinciali e complessi monumentali antichi che, scrive il Presidente, hanno bisogno di finanziamenti nazionali per essere portati a termine. Il Presidente, a tale proposito, ha stilato un documento dettagliato con gli interventi che necessitano di risorse, per un totale di oltre 64 milioni di euro.

Nell’elenco sono contenute le proposte per la riqualificazione funzionale di Villalago e del parco a fini turistico-ricettivi, per la variante esterna di Allerona e per il completamento di quella di Acquasparta, per il Liceo Scientifico Galilei di Terni (miglioramento sismico), per l’Iis Artistico e Classico di Terni, sede Liceo Artistico “Metelli” di Terni, Via B. Croce (adeguamento sismico), per l’Iis Artistico e Classico di Orvieto, sede Liceo Artistico (adeguamento antincendio), e per il Liceo Linguistico, Musicale e delle Scienze umane “Angeloni” di Terni (adeguamento sismico).

Altre richieste riguardano poi il collegamento viario tra la ex Ss 79 Terni-Marmore-Piediluco con la Terni-Rieti in corrispondenza dello svincolo per Piediluco, la riqualificazione e il completamento delle strutture scolastiche e sportive del plesso di Ciconia di Orvieto, la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex Fonderia didattica dell’Itt di Terni, la riqualificazione di alcune aree del polo scolastico di Viale Trieste (sempre a Terni) e il restauro e la valorizzazione della Rocca Albornoz di Piediluco.