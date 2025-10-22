Evasione dall’Ospedale San Filippo Neri di Roma: la denuncia dell’USPP sulle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria

AgenPress. L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) rende noto che, nella giornata odierna, un detenuto — giovane adulto — è riuscito a sottrarsi alla vigilanza durante una visita presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma.

Le circostanze dell’evasione sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, e l’USPP, pur non entrando nel merito dei dettagli operativi, esprime piena solidarietà e vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria coinvolto nell’evento, che ha agito con professionalità in un contesto di estrema difficoltà.

Il Presidente Nazionale Giuseppe Moretti ha dichiarato: “Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza ai colleghi impegnati in questo complesso servizio, spesso costretti a operare in condizioni di forte stress operativo, con turni massacranti e carenze croniche di organico che impongono di coprire anche più posti di servizio contemporaneamente. È auspicabile che la sicurezza venga affidata a personale del Nucleo Traduzioni Piantonamenti”

Il Segretario Nazionale Giovanni Passaro ha aggiunto: “Da tempo chiediamo che vengano istituiti nuclei di traduzione e piantonamento dedicati anche per il personale specialista che opera con i detenuti minorenni, così da garantire un servizio efficiente e sicuro, tutelando al contempo la sicurezza pubblica e la dignità professionale degli operatori.”

L’USPP sottolinea che episodi come quello odierno sono il risultato di una difficoltà, che grava in modo insostenibile sul personale. L’auspicio è che l’Amministrazione intervenga con urgenza per garantire un servizio operativo dedicato, in grado di prevenire situazioni di rischio per la sicurezza collettiva e per la stessa incolumità degli agenti.