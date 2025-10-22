type here...

Il Presidente Mattarella a Bruges chiude la sua Visita di Stato in Belgio

AgenPress. Ultimo giorno di Visita di Stato nel Regno del Belgio per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo gli impegni a Bruxelles e a Marcinelle dei giorni scorsi, il Capo dello Stato si è trasferito a Bruges, tappa finale del suo viaggio.

Nella città fiamminga, Mattarella ha raggiunto la Residenza del Governatore delle Fiandre Occidentali, dove è stato accolto dal Governatore, Carl Decaluwé, che gli ha rivolto un discorso di benvenuto, e dal Sindaco di Bruges, Dirk De Fauw.

Al termine dell’incontro, il Presidente ha fatto visita al Municipio, per poi raggiungere l’aeroporto di Ostenda-Bruges per far rientro a Roma nel primo pomeriggio.

