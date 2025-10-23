type here...

Azione: piena solidarietà a giornalisti Agenzia Dire. Stipendio è diritto non privilegio

Editoria
AgenPress. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell’Agenzia stampa Dire, oggi nuovamente in sciopero per rivendicare il diritto fondamentale alla retribuzione. Una mobilitazione che si ripete, purtroppo, a causa di una condizione lavorativa sempre più insostenibile: stipendi erogati a singhiozzo, rateizzazioni indefinite e l’assenza di prospettive concrete per i mesi a venire.

Tutte cose che continuano a far vivere questi professionisti dell’informazione nell’incertezza non riconoscendo loro il diritto intangibile dello stipendio, che non può essere subordinato a logiche di bilancio o a ritardi burocratici. In un momento storico in cui l’informazione libera e professionale è più che mai necessaria, non possiamo permettere che chi la produce venga lasciato solo”.

Così in una nota Alessio D’Amato, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, rispettivamente segretario romano di Azione, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio.
