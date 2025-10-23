SIULM Aeronautica: visita alla 46ª Brigata aera di Pisa. Incontro con il Generale di Brigata Aerea Mazzini

AgenPress. Il giorno 22 ottobre, una delegazione del SIULM Aeronautica ha incontrato il personale della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

Al termine della visita, la delegazione ha avuto il piacere di incontrare il Comandante, Generale di Brigata Aerea Mazzini, con il quale si è potuto constatare l’attenzione e la sensibilità che a Pisa vengono riservate al benessere del personale.

Rispetto alla nostra precedente visita, abbiamo potuto apprezzare importanti miglioramenti infrastrutturali, in particolare a favore dei Fucilieri dell’Aria, per i quali è stata allestita una nuova palazzina completa di tutti i servizi necessari, proprio come richiesto dal SIULM.

Sono state inoltre realizzate due aree dedicate all’attività fisica, una palestra coperta attrezzata e una palestra all’aperto per il calisthenics, a dimostrazione di una reale attenzione al benessere fisico del personale.

Nel corso dell’incontro, il Generale Mazzini ha anche comunicato che è in programma la costruzione di tre nuove palazzine a beneficio di tutto il personale militare della base, un ulteriore segnale concreto dell’impegno verso il miglioramento della qualità della vita di chi quotidianamente serve il Paese.

In sintesi, possiamo affermare che il Generale Mazzini sta realmente trasformando la base di Pisa, rendendola un modello di efficienza, funzionalità e attenzione verso le donne e gli uomini in uniforme.