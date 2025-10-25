Borghi (Lega): “Stufo del patto di stabilità, vediamo cosa succederà all’inizio dell’anno prossimo”

AgenPress. “Tanto caos intorno alla Fornero per andare contro Salvini. Tutto è nato da una roba che effettivamente il governo poteva fare meglio, dal punto di vista comunicativo soprattutto, derivante dal fatto che quei famosi tre mesi di aumento dell’aspettativa di vita – che quindi diventavano tre mesi in più per andare in pensione – invece di levarli subito si è deciso di fare un mese nel ’27 e due mesi nel ’28, per avere tempo di smantellarla. Ma non ci sarà nessun aumento dell’età pensionabile. La Fornero è stata superata”.

Così Claudio Borghi, onorevole della Lega, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Già si è detto ‘non ci sono i soldi per gli ospedali, per la legge bianca, eppure ci sono per le armi’, e io lo sapevo che sarebbero andati a finire qui. Per questo ho detto: vediamo di essere quantomeno precisi. Questi soldi delle armi che avete intenzione di spendere, almeno, che siano spesi per la sicurezza interna”, ha proseguito l’Onorevole. “Perché se io li spendo per la sicurezza interna, è una cosa che i cittadini riconoscono. I missili intercontinentali, invece, non sono una priorità per i cittadini”.

“Questo patto di stabilità mi ha rotto i cogl*oni. Voglio vedere cosa succede all’inizio dell’anno prossimo. Giorgetti ha detto chiaramente che prima bisogna uscire dalla procedura di infrazione, poi chiederemo l’esenzione per le spese delle armi”, ha concluso Borghi. “Quando ci saranno i conti da fare voglio vedere però cosa fanno alla Francia. Perché se fanno la finanziaria al 6% solo per salvare la poltrona a Macron, allora sarò il primo ad acchiappare Giorgetti e Meloni e a chiedere perché noi questi sacrifici e a loro le carezze”.