AgenPress. Pier Silvio Berlusconi ha acquisito l’attico storico appartenuto a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, situato nel complesso residenziale di Milano 2 (Segrate, Milano).

L’immobile è stato acquistato per circa 1,45 milioni di euro. Si tratta di un appartamento su due livelli, con circa 300 metri quadrati di superficie, cinque camere da letto, cinque bagni, ampi terrazzi, box auto.

L’operazione è stata realizzata con modalità piuttosto discrete, senza passaggio tramite agenzia immobiliare e senza ricorso a mutuo.

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono stati una delle coppie più amate della televisione italiana; hanno vissuto nell’attico acquistato per molti anni, fino alla loro morte (entrambi nel 2010, a pochi mesi di distanza).

Dopo la loro scomparsa, l’immobile era passato agli eredi: Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, collaboratori domestici filippini della coppia, ai quali era stato lasciato in eredità il patrimonio immobiliare della coppia Vianello-Mondaini.

Milano 2 stessa è un quartiere di Residenza costruito nei decenni passati e legato alla storia imprenditoriale della famiglia Berlusconi: è dunque un luogo con un forte valore simbolico.

L’acquisto sembra motivato da un mix di ragioni affettive e pratiche. Affettive: il legame che la coppia Vianello-Mondaini aveva con la famiglia Berlusconi, e la volontà di “preservare” un pezzo di memoria della televisione italiana. Pratiche: risulta che Pier Silvio Berlusconi possieda già un appartamento confinante con quello acquistato, quindi l’acquisizione permette un ampliamento o una razionalizzazione del patrimonio immobiliare familiare.