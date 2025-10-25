Romano (NM): “Le banche restituiscano al Paese ciò che il Paese ha dato loro”

AgenPress. “Negli ultimi anni il sistema bancario italiano ha beneficiato di un regime di vantaggio straordinario, costruito su due pilastri principali: l’acquisto, a prezzi irrisori, dei cosiddetti bonus fiscali, strumenti nati per sostenere l’economia reale e successivamente evoluti sotto i governi Conte, e le garanzie pubbliche offerte da MCC e SACE per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Due strumenti pensati per aiutare cittadini e imprese, che si sono trasformati in meccanismi di riequilibrio contabile a vantaggio delle banche. Una congiuntura favorevole ha inoltre permesso agli istituti di credito di margina­re enormemente sugli interessi, realizzando utili mai registrati in precedenza. Utili redistribuiti senza alcuna attenzione per le famiglie e le imprese in difficoltà.

Una situazione che fa emergere un tema di equità e giustizia fiscale: è necessario che chi ha tratto vantaggi da regimi pubblici o agevolazioni di mercato contribuisca in modo più equo al bene collettivo. Non si tratta di colpire il profitto, ma di ripristinare equilibrio e responsabilità tra chi guadagna grazie a condizioni privilegiate e chi, ogni giorno, fatica per onorare i propri debiti.

Non è accettabile che mentre famiglie e imprese combattono per sopravvivere, chi ha goduto di garanzie pubbliche e margini straordinari continui ad arricchirsi senza restituire nulla al sistema che lo ha sostenuto. Serve una nuova stagione di trasparenza, di etica e di responsabilità economica.”

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.