Cecchetti (Lega): “Milano fuori controllo, espulsione immediata per il picchiatore seriale di donne”

Cronaca
redazione
Da redazione
AgenPress. Un uomo di origine senegalese, arrivato in Italia avendo richiesto protezione e dichiarando di fuggire da presunte persecuzioni nel proprio Paese d’origine, è stato arrestato dopo aver aggredito ripetutamente donne per strada. È inaccettabile che chi chiede il nostro aiuto e la nostra accoglienza sfrutti la protezione per commettere atti di violenza così efferati.

Chiunque si renda responsabile di reati gravi deve rispondere con tutta la severità della legge e, quando la condotta lo richiede, deve essere espulso immediatamente, senza indugi e senza cremare sconti. È ora di dire basta: sospendere sostegni e servizi a chi si macchia di violenza e rivedere le procedure di controlli e di valutazione delle richieste di protezione, per evitare che la buona fede dell’Italia diventi terreno di impunità per criminali.

Questa è la Milano di Sala: una città che continua a girarsi dall’altra parte mentre le donne e i cittadini vivono nella paura. È tempo di ripristinare sicurezza, ordine e rispetto per le persone perbene che vivono, lavorano e contribuiscono alla nostra comunità.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

