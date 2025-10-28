Orban: Rojc (Pd), silenzio Meloni è endorsement a filorussi

AgenPress. “Orban in Italia bersaglia l’Europa, l’Ucraina e pure la nostra stampa ma Meloni tace e gli srotola il tappeto rosso. Il silenzio della premier corrisponde a un implicito endorsement del nostro Governo alle politiche ungheresi filorusse e autoritarie, in piena contraddizione con quanto deliberiamo in Parlamento.

Con l’atteggiamento del vicepremier Salvini per aggiunta, l’Italia sta dando un segnale di pesante ambiguità sul piano internazionale e contribuisce a indebolire l’Unione europea, in linea con il progetto di Orban.

In questo modo chi si riempie la bocca di ‘Occidente’ sta dando l’addio proprio ai valori occidentali”.

Lo dichiara la segretaria della commissione Politiche Ue al Senato Tatjana Rojc (Pd), in merito alle dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orban, che starebbe lavorando ad un nuovo gruppo di Visegrad contro l’adesione dell’Ucraina alla Ue.