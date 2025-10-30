Palazzo Chigi. Conte: “Si riuniscono di fretta per insistere sul ‘carrozzone’ del Ponte sullo Stretto”

AgenPress. Riunione di urgenza di Meloni, Salvini e Tajani a Palazzo Chigi. Per cosa? Misure per il crollo di quasi 9 punti degli stipendi reali rispetto a 4 anni fa? Per un taglio delle tasse visto il record di pressione fiscale? Misure contro i dazi, la crisi industriale di 31 mesi e la cassa integrazione che esplode? Per il salario minimo da adeguare ogni anno come ha annunciato la Germania ieri?

No, si riuniscono di fretta per insistere sul “carrozzone” del Ponte sullo Stretto da 13,5 miliardi con progetti vecchi di oltre 10 anni e tante falle. Soldi che si potrebbero usare per ben altre priorità del Paese anziché sbattere la testa contro questo fallimento. È indecente fare la guerra a chi – come la Corte dei Conti – ha il dovere di controllare la spesa e far rispettare la legge.

Se fosse una partita di calcio, farebbero fallo e staccherebbero la spina al Var. A questo servono le loro leggi e riforme: agire al di sopra della legge e dei controlli. Invocano complotti immaginari per nascondere fallimenti su cui c’è solo la loro chiara, enorme, incapacità.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.