La Fondazione OMRI augura buon lavoro al nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina e si congratula con l’uscente Credendino

Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto
La Fondazione Insigniti OMRI augura buon lavoro al nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Berutti Bergotto e si congratula con l’Ammiraglio Credendino per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni.
AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI ha espresso le più vive congratulazioni all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto per la nomina a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Il presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, a nome di tutti gli appartenenti all’Ordine, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico, sottolineando la certezza che saprà svolgerlo con competenza, dedizione e spirito di servizio al Paese.

Contestualmente, il presidente Tagliente ha rivolto un sentito ringraziamento all’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato la Marina Militare negli anni precedenti, contribuendo con onore alla sicurezza e al prestigio dell’Italia.

Particolare gratitudine è stata inoltre espressa per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della Fondazione in occasione delle celebrazioni del secondo anniversario della sua costituzione.

