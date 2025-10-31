Teatro. “Giuda. L’oro del tradimento”: un trionfo a Roma

AgenPress. In un luogo di una potenza evocativa unica, il Teatro di Documenti di Testaccio, mercoledì 29 ottobre è andata in scena la prima dello spettacolo “Giuda. L’oro del tradimento”.

La regia innovativa, coinvolgente e dinamica di Alessandro Sena e il testo intenso e profondo di Aldo Tei hanno consentito una rilettura originale di una figura evangelica così complessa e dalle molteplici sfaccettature.

Gli attori, perfettamente centrati nel loro ruolo, hanno reso lo spettacolo sorprendente e affascinante.

“Giuda. L’oro del tradimento” proseguirà le repliche fino a domenica 2 novembre 2025.