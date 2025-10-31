type here...

Teatro. “Giuda. L’oro del tradimento”: un trionfo a Roma

Teatro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. In un luogo di una potenza evocativa unica, il Teatro di Documenti di Testaccio, mercoledì 29 ottobre è andata in scena la prima dello spettacolo “Giuda. L’oro del tradimento”.

La regia innovativa, coinvolgente e dinamica di Alessandro Sena e il testo intenso e profondo di Aldo Tei hanno consentito una rilettura originale di una figura evangelica così complessa e dalle molteplici sfaccettature.

Gli attori, perfettamente centrati nel loro ruolo, hanno reso lo spettacolo sorprendente e affascinante.

“Giuda. L’oro del tradimento” proseguirà le repliche fino a domenica 2 novembre 2025.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits