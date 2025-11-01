type here...

Roma, Franco (Pres. Mun. VI): “Solidarietà al Sindaco Gualtieri per le minace subite”

AgenPress. “Esprimo tutta la mia solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le vili minacce subite da un membro della famiglia sinti che è stata sgomberata mercoledì scorso e ne è stata demolita la villa abusiva. Questo episodio gravissimo conferma quanto questi personaggi siano pericolosi e la necessità di mettere in campo qualsiasi azione utile a contrastarli. Hanno spadroneggiato per il territorio indisturbati per anni, ora basta.

Al Sindaco Gualtieri tutta la mia solidarietà, comprendo perfettamente cosa significhi battersi per la legalità in contesti come questi e il rischio per la propria incolumità. Comune di Roma e Municipio delle Torri sono uniti in questa battaglia: i cittadini non vogliono mai più avere a che fare con questi personaggi”.

Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

