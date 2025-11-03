Fapi: “Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica per il Paese e per le imprese italiane”

AgenPress. “Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un’infrastruttura strategica per l’Italia, non solo per il valore simbolico di collegamento tra Nord e Sud, ma soprattutto per le ricadute economiche e produttive che può generare sull’intero sistema Paese”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

“Comprendiamo e rispettiamo il ruolo della magistratura contabile e la necessità di garantire trasparenza e correttezza procedurale, ma riteniamo che un’opera di questa portata non possa essere bloccata o rallentata da incertezze burocratiche. Il Ponte è un volano di sviluppo per migliaia di imprese e lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno, e può contribuire in modo decisivo alla crescita del settore delle costruzioni, della logistica e dei servizi collegati”.

Il Presidente della FAPI sottolinea come la realizzazione dell’opera debba avvenire “nel pieno rispetto delle normative e dei principi di sostenibilità ambientale e finanziaria”, ma chiede al Governo e agli enti competenti “di lavorare in modo coeso per superare rapidamente gli ostacoli tecnici e amministrativi, restituendo fiducia alle imprese e ai cittadini”.

“Il Paese ha bisogno di infrastrutture moderne e di una visione chiara per il futuro. Il Ponte sullo Stretto — conclude il Presidente della Fapi — non è solo un collegamento tra due sponde, ma il simbolo di un’Italia che vuole crescere, innovare e costruire opportunità di lavoro e sviluppo per le nuove generazioni”.