Modena: Paoloni (SAP), per la Senatrice Ilaria Cucchi il problema dei rave abusivi sono le forze dell’ordine

AgenPress. “Una ragazza si sente male, ha delle convulsioni. Ambulanza bloccata dagli agenti, non viene fatta entrare”. Queste le affermazioni della Senatrice Ilaria Cucchi in merito al rave illegale tenutosi nei giorni scorsi in provincia di Modena. “Tutti sono stati soccorsi tempestivamente nonostante la zona impervia e le condizioni climatiche avverse”, ha spiegato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, commentando l’intervento della Senatrice dopo i momenti di tensione registrati all’ex Bugatti di Campogalliano.

“Forse Ilaria Cucchi dovrebbe preoccuparsi del perché la ragazza ha avuto le convulsioni, perché ragazzi occupano abusivamente uno stabile per sballarsi giorni interi e poi per evitare i controlli attaccano le forze dell’ordine che sono state impegnate per due giorni in condizioni disumane sotto la pioggia, senza sosta, per tentare di ripristinare la legalità e soccorrere chi ha avuto bisogno”, ha aggiunto Paoloni, ricordando che negli scontri sono rimasti feriti 5 colleghi.

“Non ci aspettiamo la solidarietà di Cucchi nei riguardi degli agenti feriti ma auspichiamo maggiore obiettività e valutazioni scevre da pregiudizi. Ai colleghi feriti – ha concluso Paoloni – e a tutti coloro che sono stati impegnati in questi due difficili giorni va la solidarietà del SAP”.