Sequestrati oltre 6 mila profumi contraffatti

AgenPress. I Finanzieri della Compagnia Saronno, nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto dei traffici illeciti e del controllo economico del territorio, hanno individuato e fermato una donna mentre vendeva profumi contraffatti a un cliente in strada.

Gli immediati accertamenti condotti hanno consentito di individuare due box adibiti a deposito nella disponibilità della stessa, contenenti complessivamente 6.785 profumi falsificati di noti marchi (Dior, Cartier, Gucci, Chanel), per un valore commerciale stimato di circa 250 mila euro.

Al termine delle attività, la responsabile, di nazionalità egiziana, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.