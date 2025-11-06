type here...

L’ambasciatore Domenico Vecchioni contro Francesca Albanese: “Non è la fatina di Gaza. È troppo filo Hamas e poco obiettiva”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Francesca Albanese? Non so se sia una strega, come l’ha definita il rappresentante del governo Netanyahu ultimamente, ma di sicuro non è la fatina di Gaza”.

Così, in un’intervista a Tag24.itDomenico Vecchioni, ambasciatore che ha ricoperto importanti incarichi alla Farnesina e all’estero.

“Albanese – ha aggiunto Vecchioni- ha un approccio alla questione palestinese troppo fazioso. Eppure, un funzionario dell’Onu dovrebbe avere una visione obiettiva della realtà. Invece lei sembra che abbia sposato appieno le ragioni di Hamas. Il suo peccato più grave è vedere la realtà secondo la sua visione ideologica quando bisognerebbe accertarla per poi farsene un’idea. Ha fatto venire meno lo spirito con cui dovrebbero muoversi le Nazioni Unite”.

Secondo Domenico Vecchioni, il compito di un funzionario dell’Onu in una situazione specifica come quella della relatrice in Palestina Francesca Albanese, sarebbe quello di capire lo scenario che ha di fronte e di svelarlo all’esterno con la massima obiettività. “Questo per allentare le pressioni. Invece, il modo di fare di Albanese le alimenta – ha detto Vecchioni – Lei è libera di dire e fare ciò che vuole, ma le sarebbe consentito in quanto libera cittadina, non nei panni di relatrice dell’Onu”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits