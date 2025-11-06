L’ambasciatore Domenico Vecchioni contro Francesca Albanese: “Non è la fatina di Gaza. È troppo filo Hamas e poco obiettiva”

AgenPress. “Francesca Albanese? Non so se sia una strega, come l’ha definita il rappresentante del governo Netanyahu ultimamente, ma di sicuro non è la fatina di Gaza”.

Così, in un’intervista a Tag24.it, Domenico Vecchioni, ambasciatore che ha ricoperto importanti incarichi alla Farnesina e all’estero.

“Albanese – ha aggiunto Vecchioni- ha un approccio alla questione palestinese troppo fazioso. Eppure, un funzionario dell’Onu dovrebbe avere una visione obiettiva della realtà. Invece lei sembra che abbia sposato appieno le ragioni di Hamas. Il suo peccato più grave è vedere la realtà secondo la sua visione ideologica quando bisognerebbe accertarla per poi farsene un’idea. Ha fatto venire meno lo spirito con cui dovrebbero muoversi le Nazioni Unite”.

Secondo Domenico Vecchioni, il compito di un funzionario dell’Onu in una situazione specifica come quella della relatrice in Palestina Francesca Albanese, sarebbe quello di capire lo scenario che ha di fronte e di svelarlo all’esterno con la massima obiettività. “Questo per allentare le pressioni. Invece, il modo di fare di Albanese le alimenta – ha detto Vecchioni – Lei è libera di dire e fare ciò che vuole, ma le sarebbe consentito in quanto libera cittadina, non nei panni di relatrice dell’Onu”.