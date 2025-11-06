Milano. Due ragazzi investiti a distanza di poche ore in due distinti incidenti

AgenPress. Due giovanissimi sono stati investiti in due distinti episodi avvenuti nel capoluogo lombardo nelle ultime ore. Uno dei ragazzi lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da un’auto pirata che non si è fermata a prestare soccorso. L’altro giovane è rimasto ferito in modo meno grave, ma l’accaduto ha comunque riacceso l’allarme sulla sicurezza stradale in città.

Il ragazzo stava attraversando la strada, secondo le prime ricostruzioni sulle strisce pedonali, quando una vettura che lo ha colpito in pieno. Il conducente è fuggito senza esitare, lasciando il ragazzo sull’asfalto. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Niguarda, dove è ricoverato in prognosi riservata. I medici definiscono le sue condizioni “molto critiche”.

Nelle stesse ore, in un altro quartiere della città, un giovane è stato investito da un’auto mentre tornava a casa da scuola. In questo caso l’automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il piccolo ha riportato traumi non gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul primo episodio stanno ora indagando la Polizia Locale e le forze dell’ordine, che hanno avviato la caccia al pirata della strada. Le telecamere di videosorveglianza della zona sarebbero già al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di identificare la targa del veicolo fuggito. Possibili testimoni, residenti e commercianti, sono stati ascoltati per acquisire ulteriori dettagli.

Il sindaco di Milano ha espresso “profonda preoccupazione” e ha ribadito la necessità di intensificare i controlli sulle strade, soprattutto nelle aree ad alto traffico pedonale. Diverse associazioni di quartiere, da tempo impegnate in campagne sulla sicurezza stradale, denunciano l’aumento dei casi di investimento e di comportamenti irresponsabili alla guida.

Intanto cresce la rabbia dei cittadini, soprattutto sui social, dove in molti chiedono pene più severe per chi fugge dopo aver causato un incidente. La città attende aggiornamenti con il fiato sospeso, mentre la speranza resta una sola: che il ragazzo investito possa farcela e che il responsabile venga presto identificato e consegnato alla giustizia.