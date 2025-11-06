type here...

Palermo. Sequestrato un mercato ortofrutticolo risultato essere totalmente abusivo

AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno individuato un mercato ortofrutticolo risultato essere totalmente abusivo.

Nello specifico, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, con il supporto degli altri Reparti del Gruppo Palermo, hanno individuato un mercato di frutta e verdura che operava su un’area di circa 1000 m² situato nel quartiere Zisa di Palermo. Gli opportuni approfondimenti esperiti in loco permettevano di appurare la totale assenza di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale su area pubblica.

Il titolare del mercato, nei confronti del quale i finanzieri hanno proceduto con le contestazioni di natura fiscale, è stato inoltre denunciato alla locale Procura della Repubblica e sottoposto a sanzioni pecuniarie per 2.500 €.

All’atto dell’accesso, erano presenti 11 dipendenti, tutti privi di contratto di lavoro, di cui 2, percettori di assegno d’inclusione, sono stati segnalati all’INPS per l’immediata cessazione del beneficio.

Le fiamme gialle panormite hanno infine sequestrato amministrativamente 6.5 tonnellate di frutta e verdura, per un valore commerciale stimato in quasi 10.000 €, oltre ad attrezzature e allestimenti funzionali alla vendita del prodotto.

I beni alimentari sono stati donati ad associazioni ed enti benefici di Palermo e provincia.

