Tennis and Friends – Salute e Sport Official Charity delle Nitto ATP Finals torna a Torino per il secondo anno consecutivo

AgenPress. Dopo il successo dell’edizione di settembre in Piazza Castello – con oltre 20.000 screening gratuiti e 40.000 presenze complessive – e la Main edition di Roma al Foro Italico dello scorso ottobre – 42.000 screening e 120.000 visitatori – torna nel cuore di Torino Tennis & Friends – Salute e Sport, l’appuntamento che unisce prevenzione, solidarietà e passione sportiva. In totale, considerando tutte le tappe del “tour” nazionale di Tennis & Friends salute e sport in questi 15 anni di attività sono stati oltre 1 milione i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione, per più di 300mila check up gratuiti.

“Essere Official Charity delle Nitto ATP Finals di Torino rappresenta per noi un onore straordinario e un’occasione unica per portare il nostro modello di prevenzione sanitaria su un palcoscenico internazionale”, dichiara Giorgio Meneschincheri, Presidente di Tennis and friends – Salute e sport. “Il nostro è un format innovativo nel panorama mondiale che unisce sport e salute in modo originale, e sta già suscitando grande interesse dall’estero.

Il legame tra tennis e prevenzione non è casuale: la ricerca scientifica dimostra che il tennis può aumentare l’aspettativa di vita fino a 9,7 anni e giocare a tennis tre ore a settimana può ridurre il rischio di malattie cardiache di oltre il 50% . La prevenzione, la diagnosi precoce e uno stile di vita attivo come quello promosso dal tennis incidono positivamente sulla longevità e rappresentano strumenti fondamentali per la salute cardiovascolare. Questi dati confermano che il binomio sport-prevenzione è vincente per il benessere di tutti.”

Da sabato 8 a domenica 16 novembre, durante le Nitto ATP Finals, il Fan Village ospiterà l’Area Salute promossa da Tennis and Friends, coordinata dalla ASL Città di Torino, dove specialisti delle principali strutture sanitarie piemontesi offriranno visite mediche gratuite senza prenotazione per promuovere la cultura della prevenzione e i corretti stili di vita.

“Ogni volta che Tennis & Friends incontra il nostro mondo, nasce qualcosa di speciale – afferma Angelo Binaghi, Presidente FITP. Lo sport e la salute parlano la stessa lingua: quella del prendersi cura di sé e degli altri. È questo il significato più profondo del nostro impegno – trasformare la passione per il tennis in un messaggio di prevenzione, solidarietà e vita. Essere parte di questo progetto, nel cuore delle Nitto ATP Finals, ci ricorda che lo sport non è solo competizione, ma anche un modo straordinario per costruire comunità e benessere condiviso”

Sport, Salute e Solidarietà: un trinomio vincente

Tennis and Friends conferma la sua missione: avvicinare la salute alle persone, attraverso il linguaggio universale dello sport.

Nel suo quindicesimo anno di attività, la manifestazione si rinnova all’interno del più prestigioso evento tennistico internazionale, offrendo un’esperienza che intreccia benessere, socialità e divulgazione scientifica.

L’Area Salute sarà presidiata ogni giorno da specialisti provenienti dalle eccellenze del sistema sanitario piemontese: ASL Città di Torino, IRCCS Istituto Candiolo – Centro Oncologico d’Eccellenza, Gruppo Koelliker, Clinica Santa Caterina da Siena Torino e Maria Pia Hospital (GVM Care & Research), J Medical, Istituto di Medicina dello Sport e Chiron Salute.

Saranno disponibili 12 diverse specialistiche dove sottoporsi a check-up gratuiti: cardiologia, dermatologia, urologia, diabetologia, endocrinologia, ginecologia, senologia, medicina dello sport, nutrizione, neurofisiologia, riabilitazione funzionale e anche, per eventuali patologia, la valutazione per la terapia del dolore.

“La presenza dell’ASL Città di Torino con ambulatori dedicati alla prevenzione all’interno di Tennis and Friends alle Nitto ATP Finals rappresenta un’importante opportunità per avvicinare sempre più cittadini ai temi della salute e della diagnosi precoce”, dichiara Carlo Picco, Direttore Generale della ASL Città di Torino. “Portare i servizi di prevenzione in un contesto sportivo di rilievo internazionale significa promuovere, in modo concreto e accessibile, una cultura della salute che unisce attività fisica, consapevolezza e responsabilità verso il proprio benessere. Lo sport è un alleato fondamentale della prevenzione, e la collaborazione con Tennis & Friends ne è una dimostrazione tangibile.”

Una Volée per la salute

Protagonisti volti noti dello sport, della cultura e dello spettacolo, scenderanno sui campi da Pickelball e Padel per il Torneo “una voléè per la salute” per sostenere i valori di Tennis and Friends.

Tennis and Friends Incontra: la prevenzione in dialogo

Il 14, 15 e 16 novembre, spazio al confronto e alla divulgazione con “Tennis and Friends INCONTRA”: un programma di talk, conferenze e workshop su prevenzione, sostenibilità e benessere, con la partecipazione di medici, giornalisti e sportivi.

Tra gli appuntamenti più attesi, il convegno “Sport è prevenzione: il Tennis è salute”, che presenterà le ultime evidenze scientifiche sui benefici psicofisici della pratica tennistica e sull’importanza dell’attività motoria a tutte le età per contrastare le malattie croniche e favorire un invecchiamento attivo.

Tennis and Friends in corsia

Prosegue anche a Torino il progetto “Tennis and Friends in Corsia”, che porta lo sport negli ospedali pediatrici come strumento di terapia, sollievo e resilienza.

Dopo la sperimentazione al Policlinico Universitario Gemelli di Roma, l’iniziativa ha già fatto tappa nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino e ora approda all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita, coinvolgendo i tecnici della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) accanto ai piccoli pazienti.

Un grande gioco di squadra per la salute

L’evento è realizzato in collaborazione con Ministero della Salute, Ministro per lo Sport e i Giovani, FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Piemonte, Comune di Torino e ASL Città di Torino.