Conte: “Poco fa Meloni ha detto che le liste di attesa nella sanità migliorano. Ormai sembra una marziana”

AgenPress. Poco fa Meloni ha detto che le liste di attesa nella sanità migliorano. Ormai sembra una marziana. Va tutto a gonfie vele e se con questo Governo siamo arrivati a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure è solo un dettaglio. Torni a farsi un giro sulla terra, Presidente.

Può iniziare dalla Sicilia amministrata dal suo centrodestra dove dilagano gli appalti truccati sulla sanità e si muore dopo aver atteso per 8 mesi il referto su un tumore.

Lo dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.