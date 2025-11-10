type here...

In libreria “Il lato oscuro della Repubblica”, nuovo libro di Michel Maritato

Cultura
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il lato oscuro della repubblica. Poteri, logge e segreti dell’Italia profonda”, il nuovo e attesissimo libro di Michel Emi Maritato – edito EMI – un’opera “che promette di scuotere dalle fondamenta il sistema politico italiano”, esordisce l’autore romano.

“Un viaggio crudo, documentato e senza filtri nel ventre molle del potere, dove si intrecciano politica, massoneria e criminalità organizzata”. Con uno stile diretto, coraggioso e sferzante, Michel Maritato, lui stesso massone dichiarato, decide di infrangere il silenzio, svelando verità e meccanismi che le istituzioni non hanno mai avuto il coraggio di ammettere.

“Un testo che vuole mettere a nudo il volto segreto della Repubblica, smascherando reti d’influenza, patti occulti, compromessi morali e politici che, per decenni, hanno condizionato il destino del Paese. Non è un romanzo, ma una testimonianza. Chi leggerà questo libro capirà perché in Italia la verità fa più paura della menzogna – dichiara Michel Maritato – .

Il lato oscuro della Repubblica” non è solo un libro: è una denuncia lucida e spietata, una lama nel ventre del potere che racconta ciò che il sistema non vorrebbe mai che si sapesse. Un’opera, nel mio intento e nel mio desiderio, destinata a dividere, scandalizzare e far discutere, ma soprattutto a risvegliare le coscienze. Perché la verità, anche quando fa tremare i palazzi del potere, resta l’unico atto davvero rivoluzionario”, sottolinea infine Maritato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits