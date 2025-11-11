Monaco. L’uso non autorizzato dei testi delle canzoni da parte di piattaforme di intelligenza artificiale è illegale

AgenPress. L’uso non autorizzato dei testi delle canzoni da parte di applicazioni di intelligenza artificiale è illegale, ha stabilito il tribunale statale di Monaco di Baviera in un caso intentato dalla società tedesca per la tutela del diritto d’autore (GEMA) contro OpenAI, fornitore di ChatGPT.

Se un’applicazione di intelligenza artificiale utilizza testi di canzoni senza previa autorizzazione, viola la legge tedesca sul diritto d’autore, ha stabilito il tribunale, accogliendo ampiamente le argomentazioni della GEMA secondo cui l’uso automatico dei testi delle canzoni costituisce riproduzione e distribuzione non autorizzate.

In questo contesto, OpenAI sarà tenuta a risarcire i costi per ciò che ha utilizzato finora, inclusi alcuni brani particolarmente popolari nel mondo di lingua tedesca.

GEMA, tuttavia, non chiede il divieto di utilizzo del testo, bensì un risarcimento per i titolari dei diritti, mentre la decisione odierna non è vincolante, in quanto OpenAI ha il diritto di presentare ricorso.

“Abbiamo un imputato estremamente intelligente, in grado di sviluppare tecnologie all’avanguardia. Sembra sorprendente che non si renda conto che, se si vuole costruire qualcosa, si acquisiscono i componenti necessari e non si utilizza la proprietà altrui. Ciò che sta facendo l’imputato non è diverso da ciò che fanno altri servizi Internet, che devono ottenere una licenza per utilizzare le opere di alcuni creatori” – ha affermato Kai Welp, consulente legale capo di GEMA, auspicando che la decisione del tribunale tedesco serva da base per casi simili in tutta Europa – .