Argentina: esplosioni a catena nella zona industriale

AgenPress. Una serie di esplosioni si sono verificate in una zona industriale di Ezeiza, alla periferia di Buenos Aires, provocando un incendio che si è propagato a diverse strutture.

“Le esplosioni e gli incendi che stanno devastando diverse strutture sono terribili”, ha dichiarato il sindaco ai media.

Le immagini riprese dalla zona industriale mostrano l’entità della distruzione nella zona, dove sono intervenute sul posto imponenti forze dei vigili del fuoco e ambulanze.

Le fiamme hanno colpito diversi stabilimenti del parco industriale. Uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco, c’è anche un impianto di produzione di materie plastiche.

Finora le cause dell’esplosione restano poco chiare.