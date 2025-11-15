Giubileo dei Poveri 2025 – La Fondazione OMRI protagonista della solidarietà

In occasione del Giubileo dei Poveri 2025, domenica 16 novembre, la Fondazione Insigniti OMRI promuove a Roma, Pisa e Taranto iniziative di solidarietà e sostegno rivolte alle persone che vivono situazioni di fragilità e marginalità sociale

ROMA – Il Giubileo dei Poveri con la Comunità di Sant’Egidio

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI, condividendo la vocazione di attenzione al prossimo della Comunità di Sant’Egidio, promuove un Pranzo Solidale dedicato a persone in condizioni di marginalità sociale. L’iniziativa è stata ideata e promossa dal Vicepresidente vicario della Fondazione, Questore Roberto Massucci, e accolta con entusiasmo dal Presidente, Prefetto Francesco Tagliente, e da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di Indirizzo.

I membri della Fondazione, insieme agli operatori volontari della Polizia di Stato della Questura di Roma e agli osti della rete Slow Food, metteranno a disposizione il proprio tempo libero per preparare e servire i pasti, offrendo un gesto concreto di solidarietà a chi vive in condizioni di fragilità.

La giornata romana offrirà inoltre ai membri della Fondazione l’opportunità di partecipare alla Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone, e di attraversare insieme la Porta Santa, simbolo di rinnovamento spirituale e comunione.

PISA – Un Pranzo Solidale nel cuore della città

A Pisa, il Comitato Provinciale della Fondazione Insigniti OMRI di Pisa, composto dal professor Michele Emdin, da Antonio Cerrai e da Alessio Giani, organizza un Pranzo Solidale presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine (Corso Italia 85).

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione OMRI, la Comunità di Sant’Egidio di Pisa, le parrocchie di Santa Maria del Carmine e di San Marco, con il supporto logistico e culinario dell’Associazione Pisa APS.

Il Chiostro diventerà un luogo di accoglienza e condivisione, dove persone in difficoltà potranno trovare non solo un pasto caldo, ma anche ascolto, vicinanza e un clima di fraternità che incarna pienamente lo spirito del Giubileo dei Poveri.

TARANTO – Solidarietà e collaborazione a favore dei più fragili

Anche Taranto contribuirà in modo significativo al Giubileo dei Poveri 2025, con un’iniziativa che unisce istituzioni civili, realtà ecclesiali e comunità locali.

Il Comitato Provinciale della Fondazione, formato dall’Ammiraglio di squadra Francesco Ricci, dal Questore Tommaso Cacciapaglia e dal Presidente del Porto Turistico San Eligio, Antonio Melpignano, parteciperà alle iniziative insieme all’Arcidiocesi di Taranto e alla Caritas Diocesana.

Alle 11.30, nella Cattedrale di San Cataldo, sarà celebrata la Santa Messa; a seguire, nel quartiere Tamburi, presso il Centro Polivalente “Giovanni Paolo II”, si terrà il Pranzo Solidale, testimonianza concreta di collaborazione tra istituzioni, realtà ecclesiali e territorio a favore delle persone più fragili.

Un impegno nazionale condiviso

Gli appuntamenti di Roma, Pisa e Taranto si inseriscono in un più ampio programma nazionale della Fondazione Insigniti OMRI, che mira a promuovere solidarietà, inclusione sociale e prossimità, valorizzando il ruolo di ciascuna comunità locale.

Attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche, associazioni, realtà ecclesiali e volontari, la Fondazione conferma la propria missione: essere accanto agli ultimi, trasformando la solidarietà in un gesto concreto, visibile e condiviso in tutto il Paese.